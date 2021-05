Biden neemt sterk standpunt in tegenover Rusland: “we zullen niet werkloos toezien terwijl zij de mensenrechten schenden”

Over twee weken zal president Joe Biden de Russische president Vladimir Poetin ontmoeten tijdens een top in Genève. En daar heeft hij al duidelijke plannen voor. “Ik zal duidelijk zeggen dat we niet werkloos zullen toezien terwijl zij de mensenrechten schenden”, verklaarde Biden tijdens een toespraak aan de vooravond van Memorial Day, de feestdag om eer te brengen aan militairen die voor het land zijn gesneuveld.

Zo neemt Biden een sterk standpunt in tegenover Rusland. Net nu de relatie tussen beide machten sterk gespannen is. “Amerika is uniek”, beklemtoonde hij nog. “Voor ons is het evident dat mannen en vrouwen gelijk geboren worden.” Hij wil zo de breuk met zijn voorganger Donald Trump onderstrepen.

Ook China

De president herinnerde er ook aan dat hij een lang telefoongesprek had in februari met zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping. “Ik heb hem duidelijk gezegd dat we niet anders kunnen dan de mensenrechten over de hele wereld beschermen, want dat is wie we zijn.”