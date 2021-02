Biden neemt scherp afstand van 'America First'-politiek Trump

De relaties met de bondgenoten zijn volgens de nieuwe Amerikaanse president "onlosmakelijk". Die opvatting staat in schril contrast met de manier waarop Trump zijn trouwe bondgenoten in de G7 behandelde als economische rivalen. "Onze betrekkingen zijn door de jaren heen gegroeid omdat ze geworteld zijn in de rijkdom van onze gezamenlijke democratische waarden", aldus Biden.

Biden riep tijdens digitaal overleg zijn bondgenoten in de G7 op met hem samen te werken op het gebied van de bestrijding van de pandemie en de klimaatverandering. Biden wil zichzelf en de Verenigde Staten daarin herintroduceren als wereldleider. In de G7 voeren Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en de Europese Unie overleg over internationale en economische kwesties.

NAVO

Een van de speerpunten in zijn beleid is ook het herstel van betrekkingen met de NAVO, zei hij tijdens een digitale veiligheidsconferentie in München, na afloop van de G7. "Amerika is terug", belooft Biden. Hij noemt het bondgenootschap "onwankelbaar". Zijn voorganger Trump liet zich regelmatig laatdunkend uit over de trans-Atlantische alliantie, eiste hogere defensie-uitgaven en dreigde anders Amerikaanse troepen terug te halen.

"De Verenigde Staten zijn volledig toegewijd aan het NAVO-bondgenootschap", aldus Biden, "en ik verwelkom jullie toenemende investeringen in de militaire capaciteiten die onze gezamenlijke verdediging mogelijk maakt."

Biden benadrukt dat gezamenlijke actie in overleg met bondgenoten noodzakelijk is. Trump streek zijn bondgenoten tegen de haren in door handelsovereenkomsten te eisen die gunstiger waren voor de Verenigde Staten en te dreigen met het verminderen van de militaire aanwezigheid van de VS.

Democratie

Biden brak daarnaast een lans voor de bescherming van de democratie, zowel tegen buitenlandse inmenging bij verkiezingen als tegen interne onrust, zoals de aanval van supporters van president Trump op het Capitool. Hij zegt met elke vezel in zijn lijf te geloven dat democratie zal overwinnen en sprak in dat verband van een "keerpunt".

