Biden neemt onder Trump ontslagen klokkenluider die tweede golf voorspelde op in coronavirus-expertenteam

De toekomstige Amerikaanse president Joe Biden heeft de samenstelling van zijn expertenteam rond de aanpak van de coronapandemie bekendgemaakt. Bij de twaalf wetenschappers en deskundigen is ook Rick Bright, die in het voorjaar nog ontslagen werd na kritiek op de regering-Trump van het virus. Bright waarschuwde in mei al voor de “zwaarste winter in de moderne geschiedenis" van de VS als de regering haar aanpak van het virus niet zou bijstellen.

Biden en zijn verkozen vicepresident Harris maken van de aanpak van de coronacrisis het absolute speerpunt van hun transitiewerk de komende weken en maanden. Vandaag al gaat het twaalfkoppig ‘Outbreak Manamgement Team’ van start dat aanbevelingen moet doen om de coronapandemie te bestrijden. Ze moeten ook een plan opstellen dat op 20 januari, de dag van Bidens eedaflegging, ingaat.

Voor de verkiezingen van afgelopen dinsdag had Biden al aangekondigd dat hij met gouverneurs en burgemeesters om de tafel wil in de strijd tegen corona. Sinds het begin van de pandemie stierven er in de Verenigde Staten meer dan 237.000 mensen aan Covid-19.

Quote Als we er niet in slagen om beter te reageren, dan vrees ik dat de pandemie veel erger zal worden en langer zal aanhouden Klokkenluider Rick Bright in mei van dit jaar

Klokkenluider

In het team ook een opvallende naam: Rick Bright, voormalig directeur van het agentschap Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), dat deel uitmaakt van het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid en verantwoordelijk is voor het ontwikkelen van vaccins tegen het virus. Bright werd in april aan de kant geschoven omdat hij kritiek zou hebben gehad op Trumps promotie van het onbewezen hydroxychloroquine. Sindsdien vroeg hij officieel de status van klokkenluider aan, om zo extra bescherming te krijgen. Trump beweerde toen hem niet te kennen.

Bright waarschuwde daarna al in mei voor het Amerikaanse Congres voor “de zwaarste winter in de moderne geschiedenis” als de overheid niet beter zou reageren om een heropflakkering van het coronavirus te voorkomen. Volgens hem zou het virus in de herfst sowieso weer opduiken. Met dag na dag nieuwe recordcijfers lijkt Brights voorspelling dan ook exact te zijn uitgekomen.

“Hij mag niet langer voor de regering werken”

Bright getuigde ook dat hij onder druk werd gezet om overheidscontracten af te sluiten met bedrijven die hechte banden hebben met leden van de Amerikaanse overheid. Net voor hij in het Congres zou getuigen, werd hij op Twitter dan ook zwaar aangepakt door Trump. De president omschreef de toen al voormalige ambtenaar als “misnoegd, niet aangenaam gevonden of gerespecteerd door mensen met wie ik sprak, en die, met zijn attitude, niet langer voor de regering mag werken!”

“Wat we doen, moet zorgvuldig worden gedaan onder begeleiding van de beste wetenschappers”, zei Bright tijdens zijn uiteenzetting in mei. “Als we er niet in slagen om beter te reageren, dan vrees ik dat de pandemie veel erger zal worden en langer zal aanhouden”, zei Bright nog. Volgens de expert moesten de VS massaal inzetten op testen en bewustwording rond maatregelen als handen wassen en mondmaskers, en beter toezien op medische voorraden.

“Hij zal naar de wetenschappers luisteren!” - “Ja”

Ook andere topwetenschappers zullen in Bidens expertenteam zitten. Onder hen zijn de voormalige Surgeon General of de belangrijkste gezondsheidsambtenaar van de VS Vivek Murthy, voormalig Food and Drug Administration-topman David Kessler en Yale-professor Marcella Nunez-Smith. Later vandaag zal de president-elect nog een verklaring afleggen met het coronavirus als thema.

Biden kondigde al tijdens de campagne aan dat hij veel meer op wetenschappelijke inzichten zou steunen in de aanpak van de coronacrisis. “Hij zal naar de wetenschappers luisteren!” riep Trump hem enkele weken geleden tijdens een verkiezingsbijeenkomst nog toe als een verwijt. Biden antwoordde met niet meer dan een droog “... ja”.

Toevallig of niet komt vandaag ook de coronavirus-werkgroep van het Witte Huis weer bij elkaar onder leiding van vicepresident Mike Pence. Die groep zat sinds 20 oktober al niet meer samen.

