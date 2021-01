Biden neemt eerste coronamaatregelen en verplicht mondmaskers op luchthavens, in vliegtuigen en in treinen

Amerikaans president Joe Biden zal vandaag tijdens zijn eerste volledige dag in het Witte Huis tien noodmaatregelen nemen om de verspreiding van het coronavirus in de Verenigde Staten in te dijken. De nieuwe regering wil snel noodfondsen vrijmaken om scholen veilig te kunnen laten heropenen, en op een heel aantal vormen van collectief vervoer zullen mondmaskers verplicht gemaakt worden.

Met 400.000 doden als gevolg van COVID-19 zegt Biden nu al maanden dat er geen tijd te verliezen is in de aanpak van de coronacrisis. Pas vandaag kan de nieuwe president ook echt maatregelen treffen. In zijn inauguratiespeech gisteren had de president het al over “mogelijk de zwaarste en dodelijkste periode van het virus” waarbij politiek opzij geschoven moet worden en “we de pandemie als één natie moeten aanpakken”.

Het eerste besluit dat Biden vandaag zal nemen op zijn eerste echte werkdag als president is een mondmaskerplicht in luchthavens, in vliegtuigen en op de meeste treinen en langeafstandsbussen. Ook komen er maatregelen om meer te kunnen testen, om tekorten aan materiaal op te vangen, en zullen er extra fondsen worden vrijgemaakt voor zwaar getroffen minderheidsgroepen. Voor internationale reizigers komen er nieuwe protocollen, en met staten en lokale besturen komt er overleg voor het opzetten van vaccinatiecentra.

De federale regering zal duizenden medische medewerkers van de eigen agentschappen en het leger afvaardigen om te helpen bij de inentingen. De Verenigde Staten lopen zwaar achter op het schema, met nu 13 miljoen inentingen, terwijl er al 20 miljoen gepland waren eind december 2020. Biden wil dat er in zijn eerste honderd dagen minstens honderd miljoen dosissen van het vaccin worden toegediend.

Het Amerikaanse rampenbestrijdingsagentschap FEMA zal tot slot extra fondsen moeten vrijmaken, bijvoorbeeld voor het heropenen van scholen. “Dit is een nationale noodsituatie en die moeten we op die manier aanpakken”, zo verantwoordde Jeff Zients, Bidens nieuwe corona-coördinator in het Witte Huis, de beslissingen.

Washington dankt WHO en belooft te betalen

De nieuwe regering van de Verenigde Staten bedankt ondertussen de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor de leidende rol in de strijd tegen het coronavirus en belooft alles te betalen waartoe de VS verplicht zijn. De Amerikaanse ‘topimmunoloog’ en topambtenaar Anthony Fauci zei dat in een boodschap aan de WHO. Hij zei ook dat de VS nu wél meedoen aan het vaccinatieproject Covax waarmee 92 landen samenwerken voor wereldwijde inenting tegen het virus. President Trump wilde daar niet aan meedoen.

Trump trok zijn land zelfs terug uit de organisatie, omdat die in samenspraak met Peking nalatig en misleidend zou zijn geweest. Bovendien wilde Trump graag weg uit organisaties waar de VS de grootste rekeningen voor betalen. De Amerikaanse regering is goed voor 20 procent van de inkomsten van de WHO en het miljardairsechtpaar Bill en Melinda Gates voor 12 procent. Indien de VS zich helemaal uit de WHO hadden teruggetrokken zou het echtpaar de grootste donor zijn geworden.