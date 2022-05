Biden naar Buffalo voor gesprek met nabestaanden schietpartij

Zeker 10 doden nadat 18-jarige schutter vuur opent in Amerikaan­se supermarkt

Een 18-jarige man heeft zaterdag in de Amerikaanse stad Buffalo, in de staat New York, tien mensen doodgeschoten in een lokale supermarkt. Dat meldt politiecommissaris Joseph Gramaglia. Ook zijn drie mensen gewond geraakt. De schutter gaf zich uiteindelijk over. Hij is gearresteerd en wordt verdacht van een racistisch gemotiveerde haatmisdaad. Elf van de dertien slachtoffers zijn zwart. De Amerikaanse president Biden heeft in een verklaring de “gruwelijke schietpartij” veroordeeld.

15 mei