Biden na harde toespraak: “Trump-aanhangers zijn geen bedreiging voor VS, geweld wel”

Nieuwe stam van apenpokken­vi­rus vastge­steld in Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk is een nieuwe stam van het apenpokkenvirus opgedoken. De ontdekking wordt gelinkt aan reizen naar West-Afrika. Een persoon met de nieuwe stam is opgenomen in het ziekenhuis, zo meldt het Britse agentschap van Volksgezondheid (UKHSA).

19:05