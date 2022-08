Biden: “Make America Great Again-filosofie is semi-fascisme”

“Wat we nu zien is het begin of de doodsteek van een extreme MAGA-filosofie. Het is niet alleen Trump, het is bijna semi-fascisme,” zei Biden op het een donorbijeenkomst in een woning Bethesda, Maryland bij aanvang van een rondreis door het hele land om kiezers aan te moedigen om voor de Democraten te stemmen.

“Het is geen overdrijving dat jullie nu moeten stemmen om letterlijk de democratie te redden,” zei hij later op de dag tegen een menigte van enkele duizenden mensen op een evenement van het Democratisch Nationaal Comité in een school in een buitenwijk van Maryland. “Amerika moet kiezen. Jullie moet kiezen. Of ons land voorwaarts of achterwaarts zal gaan”, aldus Biden. “Trump en de extreme MAGA-Republikeinen hebben hun keuze gemaakt: om achteruit te gaan vol woede, geweld, haat en verdeeldheid.” Bovendien zullen ze volgens de president “weigeren om de wil van het volk te accepteren.”

Biden verduidelijkte dat hij respect heeft voor “conservatieve Republikeinen”, maar niet voor “MAGA-republikeinen”. Die laatsten - ondertussen een meerderheid binnen de Republikeinse partij - blijven de voormalige president Trump verdedigen en hebben zijn ideologie omarmd. Sinds de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 blijven sommige Trump-aanhangers zijn leugen dat de verkiezingen van 2020 vervalst zijn immers verder verspreiden.

“De MAGA Republikeinen vormen niet alleen een bedreiging voor onze persoonlijke rechten en economische veiligheid”, zei Biden. “Ze vormen een bedreiging voor onze democratie zelf. Ze weigeren de wil van het volk te accepteren. Ze omarmen politiek geweld. Ze geloven niet in democratie.”

Een woordvoerder van het Republikeins Nationaal Comité (RNC) noemde Bidens uitspraken in een reactie “verwerpelijk”.

Democratische meerderheid in gevaar

De Republikeinen hopen dat de ontevredenheid van de kiezers over onder andere de inflatie en vragen over het beleid van Biden hen in november aan de overwinning zullen helpen. Historisch gezien zijn hun kansen groot: de partij die het Witte Huis controleert, verliest gewoonlijk zetels in het Congres tijdens de eerste tussentijdse verkiezingen van een nieuwe president. Politieke analisten voorspellen dat de Republikeinen een goede kans maken om de controle over het Huis van Afgevaardigden en mogelijk ook de Senaat over te nemen.

De Democraten hebben met 220 zetels slechts een kleine meerderheid in het Huis, waar de Republikeinen 211 zetels hebben. De 100 zetels in de Senaat zijn gelijk verdeeld en de Amerikaans vicepresident heeft een beslissende stem bij een gelijke stand.

Abortus en wapenwet

Republikeinse controle over een of beide kamers zou Biden’s agenda voor de tweede helft van zijn vierjarige ambtstermijn kunnen dwarsbomen. Zware verliezen zullen ook de vraag doen rijzen of Biden zich in 2024 opnieuw verkiesbaar moet stellen, of dat hij de fakkel moet doorgeven aan de jongere generatie.

Biden en zijn team hopen dat een reeks recente successen op wetgevend gebied en de verontwaardiging van de kiezers over de vernietiging van het recht op abortus door het Hooggerechtshof

De kiesbijeenkomst in Maryland werd gepromoot door organisaties zoals Planned Parenthood - een nonprofit die reproductieve gezondheidszorg voorziet - en Moms Demand Action, dat zich inzet voor een strengere wapenwet in de VS. Het recht op abortus en een strengere wapenwet zijn twee hete hangijzers in de VS en twee zaken waar de Democraten voor staan. Ze hopen dat de vernietiging van het recht op abortus door het Hooggerechtshof en het aanhoudend wapengeweld in de VS een sterke opkomst van Democratische kiezers zal genereren.

De Democraten hopen dat Bidens tournee door de VS zijn slechte score in de populariteitspolls zal opkrikken. Zijn laatste goedkeuringscijfer bedraagt immers slechts 41 procent.