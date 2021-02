Biden maakt officieel korte metten met Trumps grensmuur

VS gaan per jaar 8 keer meer vluchtelin­gen toelaten dan onder Trump

4 februari De Verenigde Staten gaan per jaar 125.000 vluchtelingen toelaten in het land. Dat heeft president Joe Biden vandaag aangekondigd. Onder voormalig president Donald Trump was dat maximum teruggebracht naar 15.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR vonden vorig jaar slechts 6740 vluchtelingen een nieuw thuis in de VS.