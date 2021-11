Biden last vaccinatieplicht voor werknemers in

Voor werknemers van bedrijven groter dan 100 personen, werknemers van federale overheidsdiensten en al het zorgpersoneel geldt in de Verenigde Staten vanaf vandaag een vaccinatieplicht. Voor 4 januari 2022 moeten zij volledig gevaccineerd zijn, hetzij met twee dosissen van Pfizer-BioNTech of Moderna, hetzij met een prik van het Johnson & Johnson-vaccin. Werknemers die weigeren, moeten zich minstens eenmaal per week laten testen, zo klinkt het bij Biden.

De vaccinatieplicht is een van de meest drastische maatregelen die de Amerikaanse regering al nam om de verdere verspreiding van het virus binnen de perken te houden. Biden had de maatregel al onthuld in september, tijdens een toespraak in het Witte Huis. Het is volgens hem een kans om in de bestrijding van de pandemie “een bladzijde om te draaien”, en het economisch herstel een duwtje in de rug te geven.