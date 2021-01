Biden laat Amerikaanse overheid meer Amerikaans inkopen

Golf, woedeaan­val­len voor tv en afrekenen met wie hem dwarsboom­de: zo spendeert Trump zijn tijd sinds zijn vertrek uit het Witte Huis

25 januari Het is intussen vijf dagen geleden dat Donald Trump vertrok uit het Witte Huis. Sindsdien verblijft hij in zijn club Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida. Daar brengt hij zijn dagen door met golfen en het bedenken van plannen om af te rekenen met wie hem ooit afviel.