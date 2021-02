Biden kreeg telefoontje van elke nog levende ex-president, behalve eentje

Biden wilde niet zeggen met wie hij precies had gesproken en beklemtoonde dat de inhoud van de gesprekken privé is, maar gaf wel aan dat er één ex-president is met wie hij geen contact heeft gehad. Hij wilde geen namen noemen, maar liet met een brede glimlach wel uitschijnen dat het om Donald Trump ging. “Ze hebben trouwens allemaal, met één uitzondering, de telefoon opgenomen en me ook zelf gebeld”, aldus Biden.

Trump is volgens CNN de eerste president die weigerde om de traditie aan te houden en zijn opvolger te verwelkomen in het Witte Huis voor de inauguratie. Hij liet Biden wel een brief achter in het Oval Office - eveneens een traditie op de dag van de eedaflegging. Zowel Trump als Biden houden de lippen stijf op elkaar over de inhoud van de brief, maar Biden noemde Trumps woorden wel “erg genereus”.