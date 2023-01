Biden kondigt nieuwe maatregelen tegen illegale migratie aan

De Amerikaanse regering wil maandelijks 30.000 migranten uit Venezuela, Cuba, Haïti en Nicaragua legaal naar de Verenigde Staten brengen. Ze moeten wel een veiligheidscontrole doorstaan en over een financiële sponsor op Amerikaans grondgebied beschikken. Indien hun online aanvraag wordt aanvaard, kunnen ze per vliegtuig naar de VS afreizen, waar ze dan twee jaar legaal kunnen wonen en werken.

Tegelijkertijd wil de regering migranten uit deze vier landen die illegaal de grens tussen Mexico en de VS oversteken sneller het land uitzetten via het zogenaamde Title 42-programma. Dat beleid, ingevoerd in het tijdperk van president Donald Trump, laat de autoriteiten toe om migranten zonder documenten automatisch het land uit te zetten. In december was normaliter het doek over het programma gevallen, maar het Hooggerechtshof heeft het overeind gehouden.

Met deze maatregelen wil Washington volgens regeringsfunctionarissen voortborduren op het succes van een programma voor Venezolanen. In oktober besloten de VS 24.000 Venezolanen toe te laten. In ruil aanvaardde Mexico voor het eerst om ook Venezolanen terug te nemen in het kader van Title 42 . Dat heeft sindsdien geleid tot een grote daling van het aantal Venezolanen dat arriveert in de grensstreek. Mexico is bereid die deal uit te breiden naar migranten uit Cuba, Haïti en Nicaragua en zou tot 30.000 mensen per maand willen terugnemen.

Biden belooft het "kapotte" immigratiesysteem op een "veilige" en "humane" manier te hervormen. Daarvoor is echter ook het parlement nodig om nieuwe wetten te maken. Zelf beseft de president dat zijn nieuwe maatregelen "niet het hele immigratiesysteem gaan repareren". Maar "ze kunnen ons helpen om deze moeilijke uitdaging beter aan te pakken", aldus Biden.

Biden bezoekt zondag de grensstad El Paso in Texas. Het is de eerste keer sinds zijn aantreden dat hij de grensstreek bezoekt. Zijn regering staat onder grote politieke druk om iets te doen aan de hoge aantallen migranten die via de grens met Mexico illegaal de VS proberen binnen te komen. In december zouden er dagelijks gemiddeld 8.000 mensen aangekomen zijn aan de zuidelijke grens van de VS.

Nadien reist Biden door naar Mexico, waar hij begin volgende week een ontmoeting heeft met president Andrés Manuel Lopez Obrador. De "versterking van de grens" tussen beide landen zal volgens de Amerikaanse president één van de belangrijkste thema's zijn.