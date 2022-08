Biden kondigt gedeeltelijke kwijtschelding studieschuld aan

Oekraïense onafhanke­lijk­heids­dag verloopt zoals verwacht gespannen: “Al explosies gehoord in verschil­len­de steden”

Oekraïne viert vandaag de dertigste verjaardag van zijn onafhankelijkheid. Zes maanden na het begin van de Russische invasie in het land wordt echter verwacht dat de feestdag in een gespannen sfeer zal verlopen. “We moeten ons ervan bewust zijn dat er morgen walgelijke Russische provocaties en brutale bombardementen mogelijk zijn”, zo waarschuwde de Oekraïense president Volodymyr Zelensky dinsdagavond. Vanochtend al weerklonken volgens lokale autoriteiten explosies in verschillende steden.

