Biden kondigt bij bezoek aan Europa nieuwe sancties tegen Rusland aan

PROCES AANSLAGEN PARIJS Mohamed Abrini: “Ik was ‘voorzien’ voor de aanslagen in Parijs”

Op het proces over de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs heeft Mohamed Abrini toegegeven dat er plannen waren dat hij ingezet zou worden voor de aanslagen in Saint-Denis en Parijs. Hij zei op het proces vandaag dat hij liever had dat men sprak over de herdenking van de aanslagen in Brussel zes jaar geleden dan over hem.

19:46