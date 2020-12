Biden komt nog voor kerst met namen nieuwe ministers

Na drie keer tellen bekrach­tigt Georgia nu officieel de zege van Biden

7 december De Amerikaanse staat Georgia heeft de zege van Joe Biden bij de presidentsverkiezingen van 3 november bekrachtigd. De uitslag van de verkiezingen was eerder al officieel bevestigd, maar dat was in twijfel getrokken door president Donald Trump. Die ziet overal fraude en vindt dat hem de overwinning is ontstolen.