Biden kiest Merrick Garland als justitieminister

Te weinig naalden, niet genoeg personeel en bekende mensen die voorsteken: met deze problemen hebben Europese landen af te rekenen bij vaccineren

18:16 We hebben intussen twee goedgekeurde vaccins in de EU en de verdeling van het eerste is volop bezig. En toch lijken de vaccinatiecampagnes in Europa maar moeizaam op gang te komen. Heel wat landen hebben af te rekenen met problemen. Zo zijn er in Italië niet genoeg naalden, blijkt Spanje niet voldoende personeel opgeleid te hebben en ontstond er in Polen opschudding nadat bekend raakte dat enkele politici en beroemdheden hun beurt niet afwachtten. Een overzicht.