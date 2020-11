Biden kiest eerste ministers: dit zijn namen voor Buitenlandse Zaken en ambassadeur VN

Georgia bevestigt officieel overwin­ning van Biden: “Cijfers liegen niet”, zegt Republi­kein­se minister

21 november De hertelling van de stemmen in de Amerikaanse staat Georgia heeft voor president Donald Trump niet het verhoopte resultaat opgeleverd. In Georgia hebben de autoriteiten officieel de overwinning van Joe Biden bij de presidentsverkiezingen in de Amerikaanse deelstaat bevestigd. Gouverneur Brian Kemp en minister van Binnenlandse Zaken van Georgia, Brad Raffensperger - beide Republikeinen - hebben de resultaten onafhankelijk van elkaar erkend.