Biden kiest chef Amerikaanse luchtmacht als nieuwe topgeneraal

PORTRET. Transgen­der­zorg verbieden, geschiede­nis­les aanpassen en wapens op straat: Ron DeSantis wil Amerika leiden zoals hij Florida bestuurt

De gouverneur van Florida meldt zich als kandidaat voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van volgend jaar. Ron DeSantis wil de VS besturen zoals hij Florida leidt: transgenderzorg is verboden, geschiedenisles over zwarte Amerikanen aan banden gelegd en een wapen dragen op straat mag. Wie is Ron DeSantis, de ‘Trump met verstand en zonder drama’ - zoals de ‘Financial Times’ hem in oktober nog noemde - die de strijd wil aangaan met Donald Trump?