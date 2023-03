Biden keurt ondanks verkiezingsbelofte groot olieproject goed in Alaska

Het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Zaken, dat verantwoordelijk is voor de federale gronden in de VS, maakte de beslissing maandag bekend. Het controversiële olie- en gasboorproject van 6 miljard dollar (5,6 miljard euro) is wel teruggebracht tot drie boorgebieden van de vijf die oliereus ConocoPhillips aanvankelijk had gevraagd. Er is ook minder ruimte vergund voor oppervlakte-infrastructuur (gebouwen, wegen, pijpleidingen, ...). Volgens het ministerie zullen die beperkingen helpen om de impact van het project op de habitats van diersoorten als ijsberen, te verminderen.

600 miljoen vaten olie

Het project bevindt zich in een gebied dat bekendstaat als het National Petroleum Reserve, in het noordwesten van Alaska. Het gaat om land dat toebehoort aan de Amerikaanse staat. Volgens CNN bevat het gebied van het Willow-project tot 600 miljoen vaten olie. Het zou wel jaren duren voor die olie op de markt komt, aangezien het project nog moet gebouwd worden.



Volgens berekeningen zou er bij de booractiviteiten jaarlijks 9,2 miljoen ton CO2-vervuiling vrijkomen, het equivalent van twee miljoen benzineauto’s erbij op de weg.

Volledig scherm © Associated Press

De Democratische president Joe Biden had toen hij aan de macht kwam beloofd geen nieuwe olie- en gasboringen op federaal land toe te staan. Maar volgens CNN vond de Amerikaanse regering uiteindelijk dat ze juridisch te beperkt was en te weinig opties had om het project - dat eerder volledig werd goedgekeurd door de regering-Trump - af te wijzen of aanzienlijk in te perken.

Nog volgens CNN zal Biden later vandaag de hele Amerikaanse Noordelijke IJszee tot verboden gebied verklaren voor toekomstige olie- en gasovereenkomsten met bedrijven. Hij zal ook nieuwe regels aankondigen om meer dan 5,2 miljoen hectare in het National Petroleum Reserve in Alaska te beschermen tegen boren.

Volledig scherm Archiefbeeld ter illustratie. Booroperaties door ConocoPhillips in het National Petroleum Reserve in Alaska. © AP

Milieugroepen blijven niettemin zeer ontevreden over de beslissing. Ze argumenteren dat het Willow-project zelfs in kleinere vorm in strijd is met de beloften die de regering-Biden heeft gemaakt om de klimaatopwarming te verminderen en dat het project een bedreiging vormt voor de ongerepte wildernis in Alaska.

ConocoPhillips anderzijds noemt het afgeslankte plan “een haalbaar pad voorwaarts”. De oliegigant zegt dat het snel kan starten met de bouwwerkzaamheden en stelt dat Willow 17 miljard dollar (15,9 miljard euro) aan inkomsten kan opleveren voor de Amerikaanse federale en deelstaatregeringen en voor lokale gemeenschappen.