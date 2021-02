Biden kaart mensrechten aan in gesprek met Saudische koning

De Amerikaanse president Joe Biden heeft in een telefoongesprek met de Saudische koning Salman het belang van mensenrechten benadrukt. Dat meldt het Witte Huis. Biden heeft ook gezegd dat hij de betrekkingen tussen de Verenigde Staten en Saudi-Arabië sterker en meer transparant wil maken.

Naar het gesprek tussen Biden en koning Salman werd al enkele dagen uitgekeken. Verwacht wordt dat een Amerikaans inlichtingenrapport over de moord op de Saudische journalist en Washington Post-columnist Jamal Khashoggi elk moment kan worden gepubliceerd.

Dat rapport ligt gevoelig bij Saudi-Arabië omdat kroonprins Mohammed bin Salman opdracht zou hebben gegeven tot de moord op Khashoggi in het Saudische consulaat in Istanbul in 2018.

Hoewel Biden woensdag al te kennen gaf dat hij het rapport heeft gelezen, is uit de verklaring van het Witte Huis niet op te maken dat hij tegenover koning Salman nog over Khashoggi is begonnen. Wel heeft Biden het belang van de rechtsstaat benadrukt.

De twee staatshoofden spraken ook nog over het conflict in Jemen, waarin Saudi-Arabië een coalitie aanvoert tegen de door Iran gesteunde Houthi-rebellen. Biden onderstreepte daarbij dat de VS achter het recht tot zelfverdediging van Saudi-Arabië staat.

Kritische uitlatingen

Van tevoren werd verwacht dat het gesprek tussen Biden en koning Salman geen leuk onderonsje zou worden. Onder Donald Trump waren de banden tussen de VS en Saudi-Arabië hartelijk en werden er de nodige wapendeals gesloten, maar Biden heeft zich in zijn verkiezingscampagne geregeld kritisch uitgelaten over het Saudische koningshuis. Zo zei Biden over de zaak-Khashoggi dat "de kroonprins opdracht tot de moord heeft gegeven en dat hij Saudi-Arabië geen wapens zal verkopen en van de Saudi's de paria zal maken die ze zijn".