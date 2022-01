Biden in speech één jaar na bestorming Capitool: “De weg vooruit is om de waarheid te erkennen en ernaar te leven”

De Amerikaanse president Joe Biden heeft vandaag in zijn toespraak ter herdenking van de bestorming van het Capitool Amerikanen opgeroepen politiek geweld in het land niet te tolereren. Hij legt de verantwoordelijkheid voor de bestorming volledig bij zijn voorganger Donald Trump. Hij “creëerde een web van leugens over de verkiezingen” omdat hij zijn eigenbelang belangrijker vindt dan de belangen van zijn land, aldus Biden. Biden benadrukte dat Trump de eerste president in de geschiedenis was die zich heeft verzet tegen een vreedzame overdracht van de macht. Trump noemt Bidens speech vandaag “politiek theater”.

Het parlementsgebouw werd precies een jaar geleden door aanhangers van Donald Trump bestormd om de verkiezingszege van Biden terug te draaien. Op dat moment werd de uitslag officieel gemaakt. Vijf mensen kwamen om bij de bestorming, onder wie een politieagent. Ander recent politiek geweld in de VS was een samenzwering om de gouverneur van Michigan, Gretchen Whitmore, te ontvoeren in 2020 vanwege de coronamaatregelen.

Biden en zijn vicepresident Kamala Harris spraken de Amerikanen vanochtend (plaatselijke tijd) toe vanuit de Statue Hall in het Capitool, waar ooit het Huis van Afgevaardigden zetelde. Biden haalde zwaar uit naar Trump, maar noemde zijn voorganger niet bij naam. Hij sprak daarentegen over “de vorige president”. Aan de pers zei hij achteraf dat hij van zijn toespraak “geen hedendaagse politieke strijd” wilde maken, schrijft CNN.

Biden haalt in zijn speech meteen hard uit naar Trump: “Voor de eerste keer in de geschiedenis van de VS ontkende een president niet enkel de uitslag van de verkiezingen, maar probeerde hij ze te saboteren. Sluit je ogen: ga terug naar die dag. Wat zie je? Relschoppers die met de vlag van de confederatie ruiten inslaan. Een groep mensen die normaal de politie steunt, ging tegen agenten te keer. Een agent vond het enger dan zijn dienst in Irak.

Ze zetten een galg op om de vicepresident op te hangen. De hoofdstad werd belegerd. Dit was een gewapende insurrectie. Ze wilden geen vrije verkiezingen houden, ze wilden ze omverwerpen, net als de grondwet.

Hier is de waarheid: een voormalig president heeft een web van leugens gespreid over de verkiezingen. Zijn geblutst ego doet er voor hem meer toe dan de democratie van dit land. Zijn eigen vicepresident en staf hebben toegegeven dat hij heeft verloren, en 81 miljoen mensen hebben tegen hem gestemd.”

Het huidige staatshoofd beschreef ook hoe de “de vorige president in een private eetkamer zat in het Witte Huis en naar de televisie keek zonder urenlang iets te doen, terwijl de politie werd aangevallen, levens in gevaar waren en de hoofdstad van de natie belegerd werd”.

Drie grote leugens

Biden wijst ook op drie grote leugens die Trump maandenlang opbouwde en ook verspreidde. Dat de verkiezingen gestolen werden, dat de verkiezingsuitslag niet betrouwbaar was en dat de degenen die het Capitool een jaar geleden bestormden, patriotten zijn. “Nog voor de eerste stem werd uitgebracht, zaaide de vorige president al twijfel over de verkiezingsresultaten. Hij bouwde zijn leugen maandenlang op, zonder zich te baseren op feiten. Hij was op zoek naar een excuus, een voorwendsel, om de waarheid te verdoezelen”, aldus Biden. De geweldplegers van 6 januari waren geen patriotten, de echte patriotten waren de 150 miljoen Amerikanen die op een vreedzame manier hun stem uitbrachten, stelt hij.

Wedergeboorte

De Democraat benadrukte ook dat de Amerikanen nu een keuze moeten maken. “Worden we een natie die aanvaardt dat politiek geweld de norm is? Worden we een natie waarin we toelaten dat partijdige verkiezingsfunctionarissen de wil van het volk omverwerpen? Worden we een volk dat leeft in de schaduw van leugens in plaats van in het licht van de waarheid?”, vroeg hij aan de Amerikanen. “De weg vooruit is om de waarheid te erkennen en ernaar te leven.”

Biden besloot met de boodschap dat 6 januari “niet het einde is van de democratie, maar het begin van een wedergeboorte van vrijheid en fair play”. Een democratie is niet eenvoudig of vanzelfsprekend, maar Biden belooft zijn natie te verdedigen. “Ik zal niet toelaten dat iemand een mes op de keel van de democratie houdt.”

Volledig scherm President Joe Biden en vicepresident Kamala Harris. © AP

Republikeinen geven verstek

Veel Republikeinen kwamen niet. Een aantal, zoals de Republikeinse leider in de Senaat Mitch McConnell, was aanwezig op de begrafenis van een partijgenoot, maar de afwezigheid tekent volgens Amerikaanse media ook de verdeeldheid in het politieke landschap.

Kort voor de aanval op 6 januari 2021 hield Trump een paar kilometer verderop een toespraak waarin hij opriep tot gerechtigheid. Hij zei dat de verkiezingen waren gestolen en had opgeroepen “to fight like hell”. Daarop marcheerden veel aanhangers naar het Capitool en drongen het gebouw met geweld binnen. Trump riep hen pas uren later op tot kalmte. Hij is nog altijd erg populair bij Republikeinse kiezers.

Volledig scherm Biden en Harris spreken vanuit het Capitool met de pers. © AFP

Trump: “Verkiezingen zijn frauduleus”

“Dit politieke theater is slechts een afleiding voor het feit dat Biden compleet heeft gefaald,” reageerde Trump achteraf. Hij verwijt Biden dat die het land aan het “vernietigen” is, met een “waanzinnig beleid van open grenzen, corrupte verkiezingen, een rampzalig energiebeleid, ongrondwettelijke mandaten en verwoestende sluitingen van scholen”. De ex-president beweert ook dat Biden zijn naam “gebruikt om Amerika nog verder te verdelen”, stelde hij in een mededeling die door zijn woordvoerster Liz Harrington op Twitter werd gepost.

Trump noemt het Amerikaanse vertrek uit Afghanistan - dat werd ingesteld onder zijn regering, maar plaatsvond onder Biden - “misschien de meest beschamende dag uit de geschiedenis van de VS”. En meer dan een jaar nadat hij de presidentsverkiezingen verloor, blijft de ex-president beweren dat de verkiezingen “frauduleus” waren. Hij wil weten waarom de onderzoekscommissie van de Senaat zich niet buigt over de uitslag van de presidentsverkiezingen. “Ze doen dat niet omdat ze geen antwoorden of rechtvaardigingen hebben voor wat er is gebeurd. Ze zijn met iets weggekomen en dat leidt tot de vernieling van ons land”, aldus Trump, die toevoegde dat “de cijfers voor zichzelf spreken”.

“De Democraten willen deze 6 januari claimen, zodat ze angst kunnen stoken en Amerikanen verdelen. Ze mogen hem hebben, want Amerika kan door hun leugens en polarisatie heen kijken”, besluit Trump. Hij had donderdag ook een persconferentie gepland, maar annuleerde die eerder deze week.

Volledig scherm Donald Trump en zijn vrouw Melania op de dag van hun vertrek uit het Witte Huis. © Photo News

