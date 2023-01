Biden: “Ik ken de inhoud van de gevonden geheime documenten niet”

Belgen in New York oog in oog met aanslagple­ger: “Het is hard. Die man heeft voor de rest van je dagen je leven veranderd”

Zijn vrouw verloor haar benen, hij had een schedelbreuk van liefst 14 centimeter, hun jongste zoon raakte ook gewond. En nu staat Aristide Melissas in New York voor het eerst oog in oog met de IS-terrorist die op die mooie herfstdag in 2017 abrupt een einde maakte aan een fietstrip van zijn gezin in Manhattan. En aan hun leven zoals het was. “Het is niet gemakkelijk”, getuigt Aristide bij ‘VTM Nieuws’.

