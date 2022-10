Biden: “Ik denk dat ik Donald Trump nog eens kan verslaan”

De Amerikaanse president Joe Biden zal pas na de tussentijdse verkiezingen van 8 november beslissen of hij zich kandidaat stelt voor de presidentsverkiezingen van 2024. De kans op een overwinning op ex-president Donald Trump schat Biden alvast hoog in. “Ik denk dat ik Donald Trump nogmaals kan verslaan”, zei de president in een interview met ‘CNN’.

Republikein Donald Trump, die president was van 2017 tot 2021, suggereert al maanden dat hij opnieuw voor het presidentschap wil gaan. Biden besliste in 2020 om op relatief late leeftijd nog president te worden – hij was 78 toen hij begin 2020 werd ingezworen – omdat hij per se wou vermijden dat Trump opnieuw aan de macht zou komen.

Biden zal bij de volgende presidentsverkiezingen 81 zijn, Trump 78. De huidige president vindt echter dat leeftijd er niet toe doet. “De enige vraag is of je je werk kunt doen. En ik ben ervan overtuigd dat ik mijn werk kan doen”, klonk het in het interview. “Noem mij één president in de recente geschiedenis die zoveel heeft gedaan als ik in de eerste twee jaar”, voegde Biden daar nog aan toe.

Volledig scherm Ex-president van de VS Donald Trump (links) en huidig president Joe Biden tijdens hun eerste verkiezingsdebat op 29 september 2020. © AFP

Hoewel de Democraat altijd heeft gezegd dat hij opnieuw aan de presidentsverkiezingen zou deelnemen, klinkt hij daar de laatste tijd steeds minder zeker over. Zo benadrukte hij in een recent interview dat hij wel van plan was zich kandidaat te stellen voor een tweede termijn, maar dat hij nog geen definitieve beslissing heeft genomen.

De Amerikaanse president bengelde voor de zomer onderaan de peilingen, maar de laatste maanden is zijn populariteit weer wat toegenomen.

“Poetin heeft zich zwaar misrekend”

In het interview met ‘CNN’ had Biden het voorts nog over de Russische president Vladimir Poetin. Biden noemde hem “een rationale speler die zich zwaar heeft misrekend”. “Hij kan niet ongestraft blijven praten over het gebruik van tactische kernwapens alsof dat een rationele zaak is”, aldus Biden. De Amerikaanse president zei eerder al dat het gebruik van kernwapens zou eindigen in “Armageddon”, of het einde van de wereld.

Biden herhaalde bovendien dat Poetin “brutaal heeft gehandeld en oorlogsmisdaden heeft gepleegd”.

