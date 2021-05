Biden: "Hoop dat geweld snel stopt, maar Israël heeft recht om zich te verdedigen”

De Amerikaanse president Joe Biden hoopt dat er snel een einde komt aan de escalatie van het conflict tussen de Israëliërs en de Palestijnen. Dat zei hij woensdag na een persconferentie over de vaccinatiestrategie. Israël heeft wel het recht om zich te verdedigen, aldus Biden, die een telefoongesprek had met Israëlische premier Benjamin Netanyahu.

"Mijn verwachting en hoop is dat dit zo snel mogelijk tot een einde komt, maar Israël heeft het recht om zich te verdedigen als er duizenden raketten richting haar territorium worden afgevuurd", zei Biden nadat journalisten hem vroegen naar de situatie in Israël.

Quote Mijn hoop is dat we snel een einde zien, hoe vroeger hoe beter Joe Biden

"Mijn teams van de nationale veiligheid en van defensie zijn in constant overleg met hun tegenhangers in het Midden-Oosten, niet alleen met de Israëli's maar ook met alle anderen, van de Egyptenaren tot de Saoediërs en die in de Emiraten. En ik had net een conversatie met Bibi (de bijnaam van de Israëlische premier, red.) Netanyahu", zei de president nog. "Mijn hoop is dat we snel een einde zien, hoe vroeger hoe beter."

Diepe bezorgdheid

De regering van Biden had eerder al haar diepe bezorgdheid uitgedrukt over de escalatie van het geweld en beide partijen met hoogdringendheid opgeroepen tot een de-escalatie. Minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken kondigden eerder op de dag aan een gezant te sturen naar Israël en de Palestijnse gebieden, om er met vertegenwoordigers van beide partijen te spreken. Topdiplomaat Hady Amr zal er ook in naam van president Biden aandringen op een de-escalatie.

Blinken veroordeelde ook met klem de raketaanvallen van "terreurorganisatie Hamas" vanop de Gazastrook. "Israël heeft het recht zich te verdedigen en de Palestijnen hebben het recht om in veiligheid te leven. Het belangrijkste is nu dat het geweld stopt", zei de minister. Hij herhaalde ook het doel van de VS om tot een Tweestatenoplossing te komen. "Dit geweld brengt ons verder weg van dat doel."

Nog woensdag blokkeerden de VS een gemeenschappelijke verklaring van de VN-Veiligheidsraad, waarin onder meer een verklaring van diepe bezorgdheid over het geweld was opgenomen en die opriep om alle gevechten onmiddellijk stop te zetten. Volgens de VS is zo'n verklaring niet bevorderlijk voor een de-escalatie tussen Israëli's en Palestijnen.

