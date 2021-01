Biden herstelt allianties op zijn eigen manier, en stelt Europa daarmee voor lastige keuzes

Steenrijke vriend van Poetin: “Paleis uit video Navalny is van mij”

30 januari Het riante paleis aan de Zwarte Zee waarover in Rusland ophef is ontstaan, behoort toe aan Poetins vriend en judopartner Arkadi Rotenberg, beweert deze. Oppositieleider Aleksej Navalny verkondigde eerder dat het enorme bouwwerk eigendom is van president Vladimir Poetin.