Biden haalt uit naar Republikeinse gouverneurs die coronabeleid tegenwerken

“Stervende patiënten smeken om vaccin”: bij meer dan 99 procent van coronas­terf­ge­val­len in VS gaat het om niet-gevacci­neer­den

23 juli De pandemie van niet-gevaccineerden woedt volop in de VS nu de deltavariant zich in sneltreinvaart over het land verspreidt. “Minstens 99 procent van degenen die in de VS in de afgelopen zes maanden aan het coronavirus overleden, was niet ingeënt.” In de ziekenhuizen spelen zich hartverscheurende scènes af.