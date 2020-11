Biden haalt nu ook Georgia binnen en wint verkiezingen met ruime meerderheid van 306 kiesmannen

De Democraat Joe Biden, die eerder al werd uitgeroepen tot de volgende Amerikaanse president, zou op die manier 306 kiesmannen verzameld hebben, zijn Republikeinse rivaal Trump moet het stellen met 232 kiesmannen. Er waren 270 kiesmannen nodig om de presidentsverkiezingen te winnen, maar daar is Biden dus ver overheen gegaan.

Georgia, goed voor 16 kiesmannen, was bijna drie decennia lang een Republikeins bastion, zegt CNN. Biden is de eerste Democraat die er kan winnen sinds Bill Clinton in 1992. In North Carolina waren 15 kiesmannen te verdienen.

Vijf miljoen stemmen

Wat betreft het totale stemmenaantal ligt Biden meer dan 5 miljoen stemmen voor op Trump. Volgens CNN staat Biden op net geen 78 miljoen stemmen (50,8 procent), tegen bijna 72,7 miljoen voor Trump (47,4 procent).

Donald Trump heeft zich nog niet bij het verlies neergelegd. Zijn team heeft diverse rechtszaken aangespannen vanwege vermeende fraude. In de staat Georgia is al besloten om de stemmen handmatig te hertellen. Biden heeft daar een winstmarge van ongeveer 14.000 stemmen en verwacht wordt dat hij ook na de hertelling als winnaar uit de bus komt.

De Trump-regering heeft nog geen document opgemaakt waarmee de wettelijk voorziene machtsoverdracht (“transition”) kan worden ingeleid. Biden en zijn team zouden daardoor al voor de machtsovername op 20 januari toegang krijgen tot de ministeries, de autoriteiten en vertrouwelijke informatie van de regering.

Trump houdt toespraak om 22u

De zittende president Trump houdt vanavond om 22 uur Belgische tijd een toespraak. Dat heeft het Witte Huis meegedeeld. Hij zou de bevolking toespreken over de zoektocht naar een vaccin tegen COVID-19. Hoewel het niet zo is aangekondigd, zal Trump het mogelijk ook over de verkiezingen hebben.

Trump was sinds zijn nederlaag bij de presidentsverkiezingen, die hij weigert te erkennen, bijna niet meer in het openbaar te zien geweest. Sinds Amerikaanse televisiezenders afgelopen zondag de verkiezingsnederlaag van Trump tegenover Joe Biden aankondigden, is het de eerste keer dat Trump publiekelijk het woord zal nemen.