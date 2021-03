Biden geeft eerste formele persconferentie als president: volg het hier

Republikei­nen beschuldi­gen Biden van “lakse aanpak” situatie aan Mexicaanse grens

23 maart De regering van Joe Biden heeft te kampen met groeiende kritiek over de aanpak van de situatie aan de zuidelijke grens met Mexico. De Amerikaanse president stuurde maandag een team van adviseurs naar Mexico en Centraal-Amerika om een "humane oplossing" uit te werken voor de groeiende instroom van illegale migranten in de VS.