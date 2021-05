"Biden gaat begroting van 6.000 miljard dollar voorstellen”

Zeldzame lammergier dood door klap van Nederland­se windmolen: “Enorm zonde”

13:39 In Wieringerwerf, in het noorden van Nederland, is een lammergier overleden na een botsing met een windmolen. De bijzondere aasvogel, een van de grootste vogelsoorten van Europa, lag woensdagochtend levenloos en met gebroken nek naast een windturbine in de polder. Het dier was vorig jaar uitgezet in Frankrijk bij een speciaal introductieprogramma. Experts zijn diepbedroefd.