Biden en Xi staan open voor mogelijke gesprekken over wapenbeheersing

Biden en Xi kwamen overeen "te bekijken of ze de discussie over strategische stabiliteit kunnen voortzetten", zei Sullivan, waarmee hij verwees naar de Amerikaanse bezorgdheid over de opbouw van kernwapens en raketten in China. Sullivan zei niet welke vorm de "discussies over strategische stabiliteit" zouden kunnen aannemen.

Meeste hackers wonen niet in China of Rusland, maar in VS

Taiwan Relations Act

Biden zei na de ontmoeting dat de VS zich zullen houden aan de zogeheten Taiwan Relations Act. Dat is een Amerikaanse wet die de VS verplicht om Taiwan de middelen te geven om zichzelf te verdedigen, dus ook in het geval van een Chinese aanval. Wat betreft Taiwans onafhankelijkheidswens zei Biden over zijn gesprek met Xi: "Ik zei dat Taiwan daarover zelf moet beslissen, niet wij. We moedigen onafhankelijkheid niet aan."