Biden en von der Leyen bekrachtigen Amerikaans-Europees staalakkoord

De Amerikaanse president Joe Biden en Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen hebben zondag het akkoord bekrachtigd dat een einde moet maken aan het handelsdispuut over ingevoerd staal en aluminium. De opgelegde importheffingen worden in grote mate opnieuw afgevoerd, in afwachting van een globaal akkoord dat de overcapaciteit in de staalindustrie moet wegwerken en de sector klimaatneutraal moet maken.

Het was Bidens voorganger Donald Trump die in 2018 een heffing van 25 procent invoerde op geïmporteerd staal uit onder andere de EU en China. Voor aluminium legde hij een invoerheffing van 10 procent op. Trump verdedigde zijn beslissing door de invoer van metalen als een bedreiging van de Amerikaanse nationale veiligheid te beschouwen, maar volgens de EU wilde hij de Amerikaanse economie afschermen van buitenlandse concurrentie, voornamelijk vanuit China. Europa riposteerde met eigen tarieven op Amerikaanse producten als motorfietsen van Harley-Davidson, jeans van Levi Strauss en whiskey.

Nu, drie jaar later, hebben Brussel en Washington dus een oplossing uitgewerkt voor hun handelsdispuut. Wegens druk van de Amerikaanse staalsector was het voor Biden namelijk niet mogelijk om de heffingen zomaar weer kwijt te schelden. Er is nu overeengekomen dat er geen heffingen zullen opgelegd worden aan de eerste 3,3 miljoen ton Europees staal die in de VS wordt geïmporteerd. Voor alle bijkomende import zou nog steeds een heffing van 25 procent gelden. Voor aluminium is een gelijkaardig akkoord uitgewerkt.

Globaal akkoord

De vastgelegde volumes zijn niet zomaar uit lucht gegrepen. In 2020 importeerde de VS 2,5 miljoen ton staal uit de EU, in 2019 3,9 miljoen ton en in 2018 en 2017 telkens ongeveer 5 miljoen ton. "Dit betekent dat Europese exporteurs van staal en aluminium hun producten opnieuw naar Amerikaanse klanten zullen kunnen verschepen zonder dat er sprake is van onnodige barrières, en dat de trans-Atlantische handel opnieuw met het niveau kan aanknopen van de periode voor de tarieven", zegt Europees commissaris voor Handel Valdis Dombrovskis. Anderzijds zal de Europese Unie al haar heffingen op Amerikaanse producten opschorten. Het akkoord is een voorafname op een globaal akkoord waar de EU en de VS de schouders onder willen zetten om de overproductie in de staal- en aluminiumsector weg te werken en de industrie klimaatneutraal te maken. Brussel en Washington willen dat akkoord over twee jaar rond hebben. Pas dan zullen alle heffingen definitief kwijtgescholden worden.

Volgens Commissievoorzitter von der Leyen zal het akkoord een mondiaal "level playing field" creëren. Het voorlopige akkoord dat zaterdag, in de marge van de G20, is uitgewerkt, is voor haar "een mijlpaal voor onze hernieuwde, toekomstgerichte agenda met de VS". Ook voor Joe Biden vatten de VS en de EU "een nieuw tijdperk" in hun samenwerking aan.

Lees ook: