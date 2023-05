Biden en Republikeinen bereiken dringend akkoord over verhoging schuldenplafond

Kan uitdager van Erdogan dit keer wel meerder­heid van stemmen verzamelen? “Supporters van de oppositie laten nu misschien de moed zakken”

Tijdens een eerste stemmingsronde (op 15 mei) kwam er geen winnaar uit de bus. Daarom wordt er morgen een tweede ronde georganiseerd: maar liefst 64 miljoen Turken kiezen (andermaal) voor een nieuwe president. Of de huidige Turkse president Recep Tayyip Erdogan (AKP) zijn positie dit keer wel kan waarborgen? “De Volksalliantie van Erdogan haalde een duidelijke overwinning in het parlement. Dat brengt hem in de ‘winning mood’ in de race naar het presidentschap.”