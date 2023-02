Biden en McCarthy bereiken geen akkoord over verhoging schuldenplafond

Volgens de Republikein hadden de twee "een goed gesprek", maar is er geen overeenkomst bereikt in hun moeilijke begrotingsbesprekingen. "We hebben allebei verschillende visies, maar ik vond dit een goede ontmoeting. We hebben beloofd het gesprek voort te zetten en we zullen zien of we er komen. Ik denk dat we uiteindelijk een gemeenschappelijke basis kunnen vinden", aldus McCarthy.