Biden en Harris ontvangen felicitaties van over de hele wereld

"België kijkt ernaar uit om met de nieuwe Amerikaanse administratie samen te werken en de transatlantische alliantie te versterken. We delen heel wat belangen, die we best dienen als we onze krachten bundelen", aldus De Croo.

De Britse premier Boris Johnson was er woensdag ook snel bij op Twitter. "Felicitaties aan Joe Biden met zijn beëdiging als president van de Verenigde Staten en aan Kamala Harris met haar historische inauguratie".

De Duitse president Walter Steinmeier reageerde opgelucht. Hij noemde het een goede dag voor de democratie. Zijn gevoel wordt door veel Duitsers gedeeld, zei hij. Bondskanselier Angela Merkel begroette de eedaflegging van Biden en Harris als "een feest van de Amerikaanse democratie". "Ik verheug me op een nieuw hoofdstuk van Duits-Amerikaanse vriendschap en samenwerking", citeerde de Duitse regeringswoordvoerder Steffen Seibert de bondskanselier op Twitter.

De Ierse premier Micheál Martin zei op Twitter dat een "ware vriend van Ierland" de 46e president van de Verenigde Staten is geworden. Hij zei te hopen dat de relatie tussen Ierland en de VS nog hechter zal worden, Biden is de katholieke tweede Amerikaanse president van Ierse afkomst. Martin zei dat het ook een "historische dag" is, omdat de VS voor het eerst een vrouwelijke vicepresident hebben gekregen.

Paus Franciscus zei dan weer God te vragen om Biden te begeleiden om begrip, verzoening en vrede aan te moedigen binnen de Verenigde Staten en tussen de landen van de wereld, “om het universele gemeenschappelijke goed te bevorderen”.

De Nederlandse premier Mark Rutte kijkt er dan weer naar uit om de banden tussen de Verenigde Staten en Nederland voort te zetten, zo zei hij op Twitter. Ook feliciteerde hij de Democraten met hun “historische inauguratie”.

De Italiaanse premier Guiseppe Conti sprak van een "geweldige dag voor democratie".

De Franse president Emmanuel Macron heette de VS opnieuw welkom in het klimaatakkoord van Parijs, met een Engelstalige tweet "Welcome back". De regering van Trump was immers uit dat akkoord gestapt. "Het is samen dat we erin kunnen slagen de uitdagingen van onze tijd te overwinnen. Het is allemaal samen dat we de klimaatsituatie kunnen veranderen door te handelen voor onze planeet", aldus Macron.

De Canadese premier Justin Trudeau wenste Biden ook geluk. "Canada en de VS genieten een van de meest uitzonderlijke betrekkingen ter wereld", zei hij. "Onze beide landen zijn meer dan buren. We zijn naaste vrienden, partners en bondgenoten." Trudeau zei nog zich te verheugen op de samenwerking met Biden en zijn vicepresident Harris.

Ook de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern feliciteerde Biden en Harris via Twitter en liet weten hun boodschap van eenheid te delen. “Ook kijkt Nieuw-Zeeland ernaar uit om met jullie beiden samen te werken”, klonk het.

Latijns-Amerika

Andrés Manuel López Obrador, de Mexicaanse president, wenste zijn nieuwe ambtsgenoot in Washington het beste toe. De Mexicaanse president zei optimistisch te zijn dat ze een goede verstandhouding zullen hebben. "We willen samenwerking, maar met oog voor onze soevereiniteit", klonk het.

Ook de Argentijnse regering feliciteerde “het Amerikaanse volk, en hun president Biden en vicepresident Harris”, maar waarschuwt de nieuwe machthebbers wel meteen om geen tweespalt te zaaien in de regio. “Argentinië wil de betrekkingen met en het respect voor multilaterale organisaties versterken", klink het. “Argentinië hoopt ook dat de VS niet zal inzetten op het zaaien van tweespalt onder onze naties zoals in de voorgaande periode.”

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro, die bekendstaat als een fan van Bidens voorganger Donald Trump, heeft zijn brief aan Biden op Twitter gepubliceerd. In de brief wijst Bolsonaro op de stevige banden tussen zijn land en de Verenigde Staten, “die gebaseerd zijn op hoge waarden zoals verdediging van de democratie en de individuele rechten op vrijheid”. Verder out Bolsonaro zich als een bewonderaar van de VS. Bolsonaro feliciteerde Biden pas nadat de kiesmannen zijn overwinning bevestigd hadden, zes weken na de verkiezingen.

Israël

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu riep Biden op de alliantie tussen Israël en de VS te versterken en gezamenlijke uitdagingen zoals "de bedreiging" van Iran het hoofd te bieden. Netanyahu zei herhaaldelijk dat Bidens voorganger Donald Trump de beste vriend was die Israël ooit in het Witte Huis had. Woensdag zei hij ook al lang een warme vriendschap te hebben met Biden.

In een aparte tweet bedankte Netanyahu Trump nog voor “alle fantastische dingen” die hij voor Israël gedaan had.

Iran

Iran zelf liet weten in het algemeen bereid te zijn om te geschillen met de VS weg te werken. Volgens Iraans president Hassan Rohani ligt de bal weliswaar in het kamp van Washington. "Wij zullen exact hetzelfde doen als alles wat zij doen. Niet meer, niet minder", aldus de president.

Als het de VS menens is om de internationale verplichtingen jegens Iran na te leven, zal Teheran hetzelfde doen, aldus Rohani met verwijzing naar het akkoord uit 2015 over het Iraanse kernprogramma. Trump had de VS uit dat akkoord teruggetrokken en had unilaterale sancties tegen Iran opgelegd. Iran stopte daarna met de naleving van de technische vereisten uit het akkoord. Iran zal zich opnieuw houden aan de bepalingen, als de sancties geschrapt worden.

Palestina

De Palestijnse Fatah-beweging wil dat een nieuwe Amerikaanse regering de opportuniteit zal bieden om een onafhankelijke Palestijnse staat in het leven te roepen en een einde te maken aan het lijden van het Palestijnse volk, zo reageerde een hooggeplaatst kaderlid van Fatah. "Het vertrek (van Donald Trump, nvdr.) dient de belangen van Amerika en bewaart de internationale orde en democratie in de wereld." Mahmoed Abbas zei dat de Palestijnen zich verheugen op een samenwerking voor vrede en stabiliteit in de regio en de hele wereld.

In de Gazastrook riep Hamas Biden op om een einde te maken aan de "pogingen om de Palestijnse kwestie te elimineren".

Rusland

Rusland hoopt dan weer op een meer constructief werk met de regering van Biden. Moskou hoopt het belangrijke ontwapeningsakkoord New START te verlengen, dat afloopt op 5 februari. "We hopen dat de nieuwe Amerikaanse regering een meer constructieve positie in de dialoog zal bewijzen", aldus het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. In een persbericht stelde dat ministerie dat de vorige Amerikaanse regering, onder Trump, een bewust campagne voerde om verdragen op vlak van ontwapening teniet te doen, met als doel de eigen militaire macht zonder controle te kunnen uitoefenen.

China

Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken in Peking liet optekenen dat China hoopt op een "samenwerking die voordelig is voor beide partijen". Het land zal de eigen belangen en nationale veiligheid beschermen en zich niet in diskrediet laten brengen, klonk het.

Er kwamen ook felicitaties uit Pakistan, Japan en India. Harris heeft een bijzondere relatie met dat laatste land, waar haar moeder vandaan komt.

Volledig scherm Vuurwerk boven het Witte Huis aan het einde van de dag. © AP