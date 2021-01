Biden dreigt Witte Huis-medewerkers met ontslag als ze elkaar niet met respect behandelen

Biden zegt dat hij “erg genereuze brief” kreeg van Trump

0:04 Joe Biden brengt vandaag zijn eerste dag in het Witte Huis door als de nieuwe president van de Verenigde Staten. Daar wachtte hem in het Oval Office een brief van zijn voorganger Donald Trump. Hoewel die brak met de traditie en niet naar Bidens inauguratie kwam of zijn opvolger ontving in het Witte Huis, hield hij zich wel aan de traditie om hem een brief na te laten.