Biden draagt ervaren diplomaat voor als ambassadeur in Moskou

Man gearres­teerd nadat vrouwenli­chaam in koelkast wordt gevonden in Frankrijk

In de Franse stad Grasse heeft de politie een man gearresteerd die in verband wordt gebracht met een vrouwenlichaam dat in een koelkast werd aangetroffen. Twee mensen wilden de koelkast naar de vuilnisbelt brengen en troffen er een vrouwenlijk in aan. De eigenaar van het apparaat werd gearresteerd op verdenking van moord.

15:59