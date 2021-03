Biden: “Doel van 100 miljoen inentingen vandaag bereikt”

Belgische militaire testpiloot gered door schiet­stoel in Californië

18 maart Een Belgische testpiloot in opleiding in de Verenigde Staten is er begin deze maand in geslaagd om zich, samen met zijn Amerikaanse instructeur, met de schietstoel uit een trainingstoestel te redden. De testpiloot bracht een nacht in observatie in het ziekenhuis door. Dat meldt het ministerie van Defensie donderdag, dat informatie in Amerikaanse media preciseert.