Biden dichter bij Witte Huis met verstrijken belangrijke deadline

Hoofd Amerikaan­se coronatas­kfor­ce over wintergolf: "De VS staat het ergste te wachten”

8 december Deborah Birx, die de coronataakgroep van het Witte Huis in goede banen moet leiden, is erg pessimistisch over de winterperiode. Over de huidige besmettingsgolf, die van de herfst overgaat naar de winter, zei ze: “Dit is de ergste gebeurtenis waar de VS voor staat, en niet enkel op het vlak van volksgezondheid”. De cijfers zijn barslecht in Amerika. De eerste vijf dagen van december kwamen er maar liefst een miljoen nieuwe besmettingen met Covid-19 bij.