Biden: ‘China is een tikkende tijdbom’

Biden zei tijdens een politieke geldinzamelingsactie in Park City, in de Amerikaanse staat Utah, dat ,,China in de problemen zit” omdat de economische groei is vertraagd en het aantal mensen met een pensioengerechtigde leeftijd groter is dan het aantal mensen in de werkende leeftijd.

,,Het (land) heeft het hoogste werkloosheidspercentage ooit. Dus ze hebben wat problemen. Dat is niet goed, want als slechte mensen problemen hebben, doen ze slechte dingen”, zei Biden. Volgens Biden wil hij China geen pijn doen, maar zoekt hij juist een goede relatie met het land.

‘Dictator’

In juni noemde Biden op een ander inzamelingsevenement de Chinese president Xi Jinping al een ,,dictator”. China noemde die opmerking toen een provocatie.

Biden deed die uitlatingen destijds kort nadat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken. een bezoek had gebracht aan China, juist om de relatie met het land te stabiliseren. Volgens Beijing was de relatie met de VS toen op het dieptepunt sinds de banden tussen de twee landen in 1979 werden geformaliseerd.

De president ondertekende woensdag een decreet dat nieuwe Amerikaanse investeringen in China in gevoelige technologieën zoals computerchips verbiedt. China, de op een na grootste economie ter wereld, zei ,,ernstig bezorgd” te zijn over het decreet en behield zich het recht voor om maatregelen te nemen.