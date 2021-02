Biden brengt eerbetoon aan agent die stierf na Capitoolbestorming

De Amerikaanse president Joe Biden heeft dinsdagavond (plaatselijke tijd) de laatste eer betuigd aan politieagent Brian Sicknick, die overleed aan verwondingen die hij opliep tijdens de bestorming van het Capitool door aanhangers van oud-president Donald Trump op 6 januari. Het lichaam van Sicknick is opgebaard in het Capitool, een zeldzame eer die doorgaans voorbehouden is aan politieke grootheden.

De kist van Sicknick is neergezet onder de iconische koepel van het parlementsgebouw in Washington dat hij hielp te beschermen. Voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi en de Democratische senaatsfractievoorzitter Chuck Schumer maakten vrijdag bekend dat Sicknick in het Capitool zou worden opgebaard.

De ceremonie begon om half tien 's avonds lokale tijd, waarna Sicknicks collega's van de Capitoolpolitie hun gesneuvelde collega de laatste groet konden brengen. De nabestaanden dankten Pelosi en Schumer "voor het verlenen van deze historische eer aan onze gevallen Amerikaanse held. We willen ook onze waardering tonen aan de miljoenen mensen die ons hebben gesteund en met ons meeleven in deze moeilijke tijd. Om te weten dat onze persoonlijke tragedie en ons verlies door ons land wordt gedeeld, geeft ons hoop op helen", staat in de verklaring van de familie.

Vijf doden

Sicknick, die later wordt begraven op het nationaal militair ereveld in Arlington, stierf de dag na de gewelddadige bestorming van het parlementsgebouw aan verwondingen die hij die voorgaande dag had opgelopen. Hij is een van de vijf doden die op die dag vielen bij de onlusten.

De politie weet nog niet wie agent Sicknick de fatale verwondingen heeft toegebracht. Hij is niet de enige agent van de Capitoolpolitie die na de bestorming stierf. Twee collega’s van Sicknick maakten nadien een einde aan hun leven.

