Biden breekt met traditie voorgangers en liet Netanyahu bijna maand wachten op telefoontje

Werk van Banksy op huis in Nottingham verkocht en uit gevel gehaald

17 februari In Nottingham is een werk van straatkunstenaar Banksy aan een galeriehouder verkocht. Pittig detail: het werk was gemaakt op de gevel van een huis, en dus is het huis nu een stuk muur kwijt. Het beeld van een meisje dat een fietsband als hoelahoep gebruikt, dook in oktober vorig jaar op.