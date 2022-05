Biden bovenaan lijst van 1.000 Amerikanen die Rusland niet binnen mogen, maar Trumps naam ontbreekt

Lees alles over de oorlog in Oekraïne in dit dossier.



Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het document openbaar gemaakt op zijn website. Het gaat hoofdzakelijk om regeringsambtenaren en parlementsleden, maar ook om leden van de civiele samenleving.



Moskou had al sancties aangekondigd tegen veel van de persoonlijkheden op de lijst, waaronder de Amerikaanse president Joe Biden, minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken, Pentagon-chef Lloyd Austin, en Meta CEO Mark Zuckerberg.

Op de lijst staat ook Hollywoodacteur Morgan Freeman, die tot nu toe niet publiekelijk was gesanctioneerd. De Russen beschuldigen hem ervan in 2017 een video te hebben opgenomen waarin hij beweerde dat Rusland een "complot" tegen de VS aan het uitvoeren was.

Donald Trump

Ex-president Donald Trump staat niet op de lijst van 963 verbannen Amerikanen. De voorbije jaren sprak Trump vaak vol lof over de Russische president Vladimir Poetin en uitte hij kritiek op onderzoeken naar de inmenging van Rusland in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016.

Trump werd in 2019 in staat van beschuldiging gesteld omdat hij door het Congres toegekende militaire hulp aan Oekraïne onthield en druk uitoefende op de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, om een onderzoek in te stellen naar Joe Biden, zijn belangrijkste tegenstander in de presidentsverkiezingen van 2020, en van wie Trump uiteindelijk zou verliezen. Trump werd vrijgesproken na een proces in de Senaat.

Voormalig president Barack Obama en de vicepresident van Trump, Mike Pence, staan ook niet op de lijst. De broer van Pence, volksvertegenwoordiger Greg Pence, wel.

Volledig scherm Donald Trump. © AFP

Russofobie

"Russische tegensancties zijn noodzakelijk en zijn bedoeld om de huidige macht van de VS, die probeert een neokoloniale 'wereldorde' op te leggen aan de rest van de planeet (...) te dwingen zijn positie te wijzigen en nieuwe geopolitieke realiteiten te erkennen," klinkt het.

Moskou blijft open staan voor een "eerlijke dialoog" en onderscheidt het Amerikaanse volk van autoriteiten die "aanzetten tot russofobie".

Sinds het offensief in Oekraïne heeft de Russische diplomatie honderden Angelsaksische persoonlijkheden de toegang tot Rusland ontzegd.

Zaterdag kondigde het aan dat het deze maatregel had genomen tegen nog eens 26 Canadezen, waaronder Sophie Trudeau, de echtgenote van de Canadese premier.