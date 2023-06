Biden bij aftrap campagne: rijken moeten meer belasting betalen

Hoe Rusland ruzie stookt tot in de ruimte en kosmonau­ten naar de loopgraven stuurt

De oorlog in Oekraïne laat zich voelen tot in de ruimte. Daar zitten nog altijd Amerikanen en Russen samen in het ISS, wat al tot scheldpartijen heeft geleid. Intussen is het Russisch ruimtevaartagentschap Roskosmos ook begonnen met het ronselen van soldaten. Jongens en meisjes die droomden van een leven tussen sterren en planeten, mogen nu gaan sneuvelen in de rangen van het Uranus-bataljon.