Biden bezoekt volgende week rampgebieden in noordoosten van VS

De Amerikaanse president Joe Biden bezoekt komende week de rampgebieden in het noordoosten van de Verenigde Staten waar uitlopers van orkaan Ida lelijk huisgehouden hebben. Het Witte Huis deelde zaterdag mee dat Biden dinsdag in Manville, in de staat New Jersey, en in het New Yorkse stadsdeel Queens is om zich een beeld te vormen van de stormschade.

Vrijdag reisde de president al naar New Orleans in het zuiden van de VS, waar de orkaan zware verwoestingen aanrichtte. In het noordoosten bracht Ida zware regenval en rampzalige overstromingen teweeg in New York en verscheidene staten. Minstens 48 mensen kwamen om het leven, de meesten van hen in de staat New Jersey, de stad New York en de regio errond.

"Ik wil dat jullie weten dat we er zijn voor u", zei Biden vrijdag in New Orleans. "Bij de hulpverlening en de heropbouw mogen politieke motieven geen rol spelen, aldus de president. "Het gaat er niet om of we Democraten of Republikeinen zijn. We zijn Amerikanen en we zullen er ons samen doorslaan."

Biden ziet de orkanen in het zuiden, de overstromingen in het noordoosten en de branden in het westen van de VS als nieuwe bewijzen van de klimaatcrisis. Hij waarschuwde dat stormen voortaan zwaarder zouden zijn en vaker zullen voorkomen. De infrastructuur in de VS, die op veel plaatsen verouderd is, moet aan deze ontwikkeling aangepast worden. Biden riep het Congres ertoe op wetgeving in die zin goed te keuren en middelen ter beschikking te stellen voor de verbouwing van infrastructuur.

Volledig scherm President Joe Biden praat met getroffen bewoners in Galliano, Louisiana. © REUTERS

Volledig scherm Biden vloog met de Marine One-helikopter boven delen van Louisiana om de schade te aanschouwen. © AFP