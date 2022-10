Biden bezoekt rampgebieden in Florida en Puerto Rico

Orkaan Ian trok woensdag een spoor van vernieling in de staat Florida. Zeker 66 mensen kwamen in de staat door het natuurgeweld om het leven, in totaal zijn al 77 doden geteld, de andere dodelijke slachtoffers vielen in North Carolina. Sommige kustplaatsen zijn volledig verwoest en een miljoen huishoudens in Florida zit nog altijd zonder stroom. Biden zei dat Ian waarschijnlijk een van de ergste orkanen uit de Amerikaanse geschiedenis was.