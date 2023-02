Biden bezoekt Polen kort voor eerste verjaardag Russische invasie

Chatrobot ChatGPT slaagt bijna voor Amerikaans examen geneeskun­de

ChatGPT, de nu al beruchte conversatierobot van de Amerikaanse start-up OpenAI, heeft een score behaald die in de buurt komt van wat nodig is om te slagen voor een moeilijk examen geneeskunde in de Verenigde Staten. Dat blijkt uit een studie die donderdag gepubliceerd werd. Eerder raakte al bekend dat ChatGPT kan slagen voor examens van een Amerikaanse rechtenfaculteit.

6:52