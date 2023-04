Biden bevestigt evacuatie Amerikaanse diplomaten uit Soedan

KIJK. 22-jarige reisblog­ger komt vast te zitten in het midden van militair conflict in Soedan

Afgelopen zaterdag escaleerde het conflict in Soedan. Twee generaals staan er tegenover elkaar in een militair conflict en dat ondervond de 22-jarige reisblogger Maheen. De blogger kwam op vrijdag 14 april aan in de Soedanese hoofdstad Khartoem. Een dag later, werd hij wakker door de geweerschoten en raketinslagen. Maheen vertelt op zijn sociale media over de situatie in het conflict. Hij reist mee met inwoners die kilometers moeten afleggen om drinkbaar water te gaan halen. Terwijl hij dat doet, moet hij zelfs even op de vlucht slaan voor gewapende militairen.