Biden: “Beslissend decennium is aangebroken voor de mensheid. We moeten samenwerken zoals nooit tevoren”

De Amerikaanse president Joe Biden heeft dinsdag bij zijn toespraak tot de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, gezegd dat wat hem betreft een beslissend decennium in de geschiedenis van de mensheid is aangebroken. Het was de eerste VN-toespraak van Biden sinds hij president van de Verenigde Staten werd.

"We moeten intensiever dan ooit samenwerken om de wereldwijde gemeenschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden”, aldus de Democraat. “Alle landen in de wereld hebben een verantwoordelijkheid om de banden met elkaar aan te halen. We willen geen nieuwe Koude Oorlog, ondanks dat er meningsverschillen zijn," zei Biden, zonder China met naam te noemen. Hij verdedigde het belang van multilateralisme en diplomatie.

Drie grootste bedreigingen

Volgens Biden zijn klimaatverandering, de coronacrisis en de nucleaire proliferatie de drie grootste bedreigingen. De Verenigde Staten willen alvast hun hulp aan ontwikkelingslanden voor de strijd tegen de opwarming van de aarde verdubbelen, kondigde de president aan. “Daarmee worden de VS een voorloper in de publieke klimaatfinanciering”, zei hij.

Volledig scherm © AFP

Met deze verdubbeling kan het doel om elk jaar 100 miljard dollar vrij te maken voor de strijd tegen de opwarming in ontwikkelingslanden, mogelijk toch bereikt worden. Tijdens de volgende klimaattop, later dit jaar in Glasgow, zouden de verschillende donoren hierrond een akkoord moeten vinden. De afgelopen weken leek het er alvast op dat die COP26-top afstevende op een mislukking. Op dit moment staat de financiering op ongeveer 80 miljard dollar.

In april had de Amerikaanse president al een verhoging van de klimaathulp tot 5,7 miljard dollar aangekondigd. Biden gaf eerder ook aan dat de strijd tegen de klimaatcrisis een ‘prioriteit’ van zijn mandaat wordt.

Militaire kracht ‘laatste redmiddel’

Nog tijdens zijn toespraak maakte Biden duidelijk dat zijn land militaire kracht niet langer als eerste optie, maar slechts “als laatste redmiddel” zal gebruiken. Hij beklemtoonde dat hij de Algemene Vergadering voor het eerst in 20 jaar toespraak als president van een land dat niet langer in oorlog is. Na het einde van de oorlog in Afghanistan komt er een “tijdperk van diplomatie”, sprak Biden.

De Verenigde Staten willen geen opdeling van de wereld in starre blokken, zei de president verder nog. De grote mogendheden hebben de verantwoordelijkheid om zich in hun betrekkingen bedachtzaam op te stellen, “zodat onze verantwoorde concurrentie niet omslaat in conflict”. “Met onze waarden en onze macht gaan we onze bondgenoten en vrienden verdedigen, en ons verzetten tegen pogingen van de sterkste landen om zwakkere landen te domineren.”

Later op de dag volgt nog de toespraak van Bidens Chinese collega Xi Jinping. Omdat hij niet in New York is, zal hij de bijeenkomst toespreken via een vooraf opgenomen video.

Volledig scherm © AFP

Duikbootaffaire

Na de zware onenigheid van de afgelopen dagen over het strategisch partnerschap dat de VS en Australië samen met het Verenigd Koninkrijk hebben aangekondigd, en dat onder meer uitmondde in het schrappen door Australië van een in 2016 beklonken aankoop van Franse duikboten met in de plaats nu Amerikaanse onderzeeërs, werd ook uitgekeken naar Bidens reactie daarop. Er kwam geen letterlijke verwijzing naar die zogenaamde duikbootaffaire, maar de Amerikaanse president omschreef de Europese Unie wel als “een fundamentele partner”.

Maandagavond nog toonden de EU-ministers van Buitenlandse Zaken zich solidair met Frankrijk in het diplomatieke conflict. Europees Raadsvoorzitter Charles Michel had het over een “gebrek aan loyauteit” van de Amerikanen.

Eerste grote internationale afspraak

De 76e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties is de eerste grote internationale afspraak voor politici en diplomaten uit alle hoeken van de wereld sinds de uitbraak van de coronapandemie. De vergadering wordt deels fysiek en deels virtueel gehouden, met hier en daar nog enkele coronabeperkingen. Verschillende wereldleiders zakten af, maar sommigen, zoals de Franse president Emmanuel Macron, kozen ervoor om thuis te blijven.

Belangrijkste gespreksonderwerpen zijn onder meer het verder bedwingen van de coronapandemie, de klimaatverandering en de situatie in Afghanistan. Ruim honderd staats- of regeringsleiders worden in New York verwacht. Voor ons land tekenen premier Alexander De Croo en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès present.

Volledig scherm © BELGA