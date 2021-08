Biden beschuldigt China van verbergen "cruciale informatie over oorsprong pandemie"

"Cruciale informatie over de herkomst van de pandemie bestaat in China en toch trachten regeringsfunctionarissen in China te verhinderen dat internationale onderzoekers en actoren uit de gezondheidszorg in de wereld er toegang toe krijgen", aldus de Amerikaanse president in een mededeling.

Het achterhalen van de oorsprong van het coronavirus blijft een hoge prioriteit voor de Amerikaanse regering. “We zullen er alles aan doen om de oorsprong van deze uitbraak die wereldwijd zo veel pijn en dood heeft veroorzaakt op te sporen, zodat we alle nodige maatregelen kunnen nemen om herhaling te voorkomen”, aldus Biden.

De Amerikaanse president reageert op een rapport van zijn inlichtingendiensten. Eerder deze week lekte al uit dat die geen eensluidende conclusie hebben gevonden op de vraag of het virus uit een laboratorium is ontsnapt of dat het op natuurlijke wijze van een dier op de mens is overgesprongen.

Volledig scherm De Amerikaanse president Joe Biden. © AP

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) deed eerder dit jaar onderzoek in Wuhan, de Chinese stad die geldt als de oorspronkelijke brandhaard van de pandemie. Het onderzoeksteam achtte het toen onwaarschijnlijk dat het virus in een lab op mensen is overgegaan, maar dringt aan op spoedig vervolgonderzoek.

Biden wijst nog eens op de tegenwerking die Chinese autoriteiten keer op keer opwerpen. “Tot op de dag van vandaag blijft de Volksrepubliek China oproepen tot transparantie verwerpen en informatie achterhouden, zelfs nu deze pandemie steeds meer levens eist. De wereld verdient antwoorden en ik zal niet rusten voordat we die krijgen.”

