Biden: “Beschamend dat Trump zijn verlies niet toegeeft”

In Zwitser­land gaat het leven zo veel mogelijk zijn gewone gang: het land kiest voor Zweedse aanpak

Terwijl heel wat Europese landen kiezen voor een volledige of gedeeltelijke lockdown om de tweede coronagolf te bedwingen, wil de Zwitserse regering daar niets meer van weten. De restaurants blijven open, er zijn weinig verboden en de nadruk komt te liggen op de eigen verantwoordelijkheid. Klinkt bekend in de oren? Zwitserland opteert voortaan voor de Zweedse aanpak en die zit in het Alpenland zo in elkaar.